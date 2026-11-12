Кипр предлагает повысить пенсии до 60% — Cyprus Mail

На Кипре готовят масштабную пенсионную реформу, которая предусматривает постепенное повышение выплат на 5–60% в течение трёх лет и развитие профессиональных пенсионных схем как второго источника дохода после выхода на пенсию. Об этом министр труда Маринос Мусиуттас заявил на 17-м Пенсионном форуме в Никосии, сообщает Cyprus Mail.

По словам министра, законопроект уже обсудили с социальными партнёрами. Сейчас он находится на финальной стадии перед подачей в Совет министров и Палату представителей Кипра.

Новый расчёт и гарантии

Реформа предусматривает пересмотр базовой пенсии для повышения доходов пенсионеров. Дополнительная часть выплат и далее будет зависеть от заработка, при этом повышать ставки взносов не планируют.

В течение следующих 15 лет пенсии будут рассчитываться одновременно по действующей и новой методикам. Это должно гарантировать, что ни один пенсионер не будет получать меньше, чем по нынешней системе.

Также предлагается учитывать обоснованные периоды вне занятости. Государство должно уплачивать взносы за родителей, выполняющих обязанности по уходу, людей с инвалидностью, неформальных опекунов и молодых людей, которые только выходят на рынок труда.

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Пенсионный возраст и профессиональные фонды

Стандартный пенсионный возраст на Кипре останется на уровне 65 лет. В то же время правительство предложило снизить актуарное сокращение базовой пенсии для тех, кто выходит на пенсию в 63 года, с 12% до 7,5%. Это коснётся людей, которые уже оформили пенсию, а также тех, кто сделает это в течение ближайших пяти лет.

После переходного периода работников планируют поощрять оставаться на работе до 65 лет с возможностью добровольно работать до 67 лет. Те, кто будет работать до 67 лет, получат надбавку в размере 15%, тогда как при выходе на пенсию в 63 года сокращение может составить около 15%.

Отдельным направлением станет развитие профессиональных пенсионных схем и накопительных фондов. По оценке Мусиуттаса, для их полного внедрения потребуется три-четыре года, а самому профессиональному фонду понадобится около десяти лет для формирования. Вопросы обязательного участия, автоматического присоединения работников и надзора за фондами всё ещё обсуждаются.

Резервы Фонда социального страхования Кипра сейчас превышают 12 млрд евро. Правительство также должно постепенно погашать задолженность перед фондом с 2028 года ежегодными платежами.

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