Cypr proponuje podwyżkę emerytur do 60% — Cyprus Mail

Na Cyprze przygotowywana jest szeroko zakrojona reforma emerytalna, która przewiduje stopniowy wzrost świadczeń o 5–60% w ciągu trzech lat oraz rozwój pracowniczych programów emerytalnych jako drugiego źródła dochodu po przejściu na emeryturę. Minister pracy Marinos Musiuttas oświadczył to podczas 17. Forum Emerytalnego w Nikozji, informuje Cyprus Mail.

Według ministra projekt ustawy został już omówiony z partnerami społecznymi. Obecnie znajduje się na końcowym etapie przed przedłożeniem go Radzie Ministrów i Izbie Reprezentantów Cypru.

Nowe wyliczenia i gwarancje

Reforma przewiduje zmianę podstawowej emerytury w celu zwiększenia dochodów emerytów. Dodatkowa część świadczeń nadal będzie zależeć od zarobków, przy czym nie planuje się podwyższenia stawek składek.

W ciągu najbliższych 15 lat emerytury będą obliczane jednocześnie według obecnej i nowej metodologii. Ma to zagwarantować, że żaden emeryt nie otrzyma mniej niż w obecnym systemie.

Proponuje się również uwzględnianie uzasadnionych okresów poza zatrudnieniem. Państwo ma opłacać składki za rodziców wykonujących obowiązki opiekuńcze, osoby z niepełnosprawnościami, nieformalnych opiekunów oraz młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.

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Wiek emerytalny i fundusze pracownicze

Standardowy wiek emerytalny na Cyprze pozostanie na poziomie 65 lat. Jednocześnie rząd zaproponował zmniejszenie aktuarialnego obniżenia podstawowej emerytury dla osób przechodzących na emeryturę w wieku 63 lat z 12% do 7,5%. Będzie to dotyczyć osób, które już otrzymały emeryturę, a także tych, które zrobią to w ciągu najbliższych pięciu lat.

Po okresie przejściowym planuje się zachęcać pracowników do pozostawania w pracy do 65. roku życia, z możliwością dobrowolnej pracy do 67. roku życia. Osoby pracujące do 67. roku życia otrzymają dodatek w wysokości 15%, podczas gdy w przypadku przejścia na emeryturę w wieku 63 lat obniżka może wynieść około 15%.

Osobnym kierunkiem będzie rozwój pracowniczych programów emerytalnych i funduszy oszczędnościowych. Według oceny Musiuttasa ich pełne wdrożenie będzie wymagać trzech–czterech lat, a sam fundusz pracowniczy będzie potrzebował około dziesięciu lat na zbudowanie kapitału. Kwestie obowiązkowego uczestnictwa, automatycznego zapisywania pracowników oraz nadzoru nad funduszami są nadal omawiane.

Rezerwy cypryjskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obecnie przekraczają 12 mld euro. Rząd ma również stopniowo spłacać zadłużenie wobec funduszu od 2028 roku poprzez coroczne płatności.

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