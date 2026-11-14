W USA 44% osób stosujących leki z klasy GLP-1 poinformowało, że używało ich inaczej, niż zostały przepisane. Pomijały dawki, odkładały ponowne wykupienie leku lub stosowały mniejsze dawki. Dane te przedstawili badacze z amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w badaniu opartym na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 8 tys. dorosłych Amerykanów w lipcu–sierpniu 2025 roku, informuje Ars Technica.

Skala stosowania

Według szacunków autorów badania w 2025 roku agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1, czyli leki GLP-1, były stosowane przez 9,8% dorosłej populacji USA — około 27 mln osób. Leki te stosuje się między innymi w leczeniu cukrzycy i w celu zmniejszenia masy ciała.

Ponad połowa respondentów, którzy zmienili sposób stosowania leków, wyjaśniła to ich kosztem lub trudnościami z dostępem do nich. Wśród użytkowników w wieku od 14 do 39 lat, którzy odstępowali od zaleconego schematu, 58% wskazało koszt jako barierę. Wśród osób w wieku od 65 lat odsetek ten wyniósł 20%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niezatwierdzone wersje leków

Co najmniej 23% wszystkich użytkowników GLP-1 stosowało leki wytwarzane przez apteki recepturowe. Kolejne 9% nie potrafiło określić, czy ich lek był tego rodzaju. Wersje te mają naśladować leki zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, w tym Wegovy lub Ozempic, jednak same nie przechodzą przed sprzedażą kontroli FDA pod kątem bezpieczeństwa, skuteczności i jakości.

Spośród osób stosujących takie leki 62% zgłosiło odstępstwa od zaleconego sposobu użycia. W przypadku użytkowników leków markowych wskaźnik ten wyniósł 36%. Autorzy badania zaznaczyli, że w przypadku leków wytwarzanych przez apteki recepturowe częściej występują błędy produkcyjne, zanieczyszczenia i inne problemy produkcyjne.

Oddzielne badanie stron internetowych sprzedających takie leki GLP-1 w 2025 roku wykazało, że prawie 40% serwisów bezpośrednio lub pośrednio twierdziło, iż leki są zatwierdzone przez FDA, a prawie 80% używało w reklamach nazw markowych. Badacze CDC wezwali do dalszych badań nad bezpieczeństwem i skutecznością zmian dawkowania oraz częstotliwości stosowania leków w rzeczywistych warunkach.

Czytaj nas na