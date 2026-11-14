В США 44% людей, применявших препараты класса GLP-1, сообщили, что использовали их не так, как было назначено. Они пропускали дозы, откладывали повторное получение препарата или применяли меньшие дозы. Такие данные привели исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в исследовании, основанном на опросе более 8 тысяч взрослых американцев в июле—августе 2025 года, сообщает Ars Technica.

Масштабы применения

По оценке авторов исследования, в 2025 году агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, или GLP-1, применяли 9,8% взрослого населения США — примерно 27 миллионов человек. Эти препараты используют, в частности, для лечения диабета и снижения веса.

Более половины респондентов, изменивших способ применения лекарств, объяснили это стоимостью препаратов или трудностями с доступом к ним. Среди пользователей в возрасте от 14 до 39 лет, которые отходили от назначенной схемы, 58% назвали стоимость препятствием. Среди людей в возрасте от 65 лет этот показатель составил 20%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неутвержденные версии препаратов

Как минимум 23% всех пользователей GLP-1 применяли препараты, изготовленные аптеками, занимающимися экстемпоральным изготовлением лекарств. Еще 9% не смогли определить, был ли их препарат таким. Эти версии призваны имитировать препараты, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, в том числе Wegovy или Ozempic, однако сами они не проходят проверку FDA на безопасность, эффективность и качество перед продажей.

Среди людей, использовавших такие препараты, 62% сообщили об отклонении от назначенного способа применения. Для пользователей брендовых лекарств этот показатель составил 36%. Авторы исследования отметили, что для препаратов, изготовленных аптеками, занимающимися экстемпоральным изготовлением лекарств, чаще встречаются ошибки при производстве, загрязнение и другие производственные проблемы.

Отдельное исследование сайтов, продававших такие GLP-1 в 2025 году, выявило: почти 40% ресурсов прямо или косвенно утверждали, что препараты одобрены FDA, а почти 80% использовали в рекламе брендовые названия. Исследователи CDC призвали дополнительно изучать безопасность и эффективность изменений дозировки и частоты применения препаратов в реальных условиях.

Читай нас в