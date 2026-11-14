在美国，44%的GLP-1类药物使用者表示，他们的用药方式与处方要求不同。他们会漏服剂量、推迟再次获取药物，或使用更低剂量。美国疾病控制与预防中心（CDC）的研究人员在一项基于2025年7月至8月对超过8000名美国成年人的调查的研究中提供了这些数据，Ars Technica报道。

使用规模

研究作者估计，2025年，9.8%的美国成年人口，即约2700万人，使用了胰高血糖素样肽-1受体激动剂，也就是GLP-1药物。这些药物尤其用于治疗糖尿病和减重。

超过半数改变用药方式的受访者将此归因于药物价格或获取困难。在偏离处方方案的14岁至39岁使用者中，58%将价格列为障碍。在65岁及以上人群中，这一比例为20%。

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未经批准的药物版本

至少23%的所有GLP-1使用者使用了由配制药房生产的药物。另有9%无法确定其药物是否属于此类。这些版本旨在仿制经美国食品药品监督管理局批准的药物，包括Wegovy或Ozempic，但它们本身在销售前不会接受FDA对安全性、有效性和质量的审查。

在使用此类药物的人群中，62%表示偏离了规定的用药方式。品牌药物使用者的这一比例为36%。研究作者指出，由配制药房生产的药物更常出现制造错误、污染及其他生产问题。

另一项对2025年销售此类GLP-1药物的网站的研究发现，近40%的资源直接或间接声称这些药物获得了FDA批准，近80%在广告中使用了品牌名称。CDC研究人员呼吁进一步研究在现实条件下改变药物剂量和使用频率的安全性与有效性。

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