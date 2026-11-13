阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫与亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在爱尔兰都柏林举行会晤期间，讨论了两国和平进程的后续步骤。会谈在欧洲政治共同体峰会期间举行，阿纳多卢通讯社报道。

交通与边界

阿塞拜疆总统府和亚美尼亚总理办公室在声明中表示，此次会谈延续了2025年8月举行的和平峰会成果。当时，巴库和埃里温签署了联合声明，并草签了一项和平协议。

双方重点讨论了巩固和平的实际措施，包括发展交通和过境联通、经济和贸易联系、边界划定以及建立信任措施。阿利耶夫和帕希尼扬还审议了“特朗普国际和平与繁荣路线”（Trump Route for International Peace and Prosperity，简称TRIPP）项目的进展，包括其铁路和公路组成部分的规划与设计，以及过境联通的前景。

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贸易与能源

双方称，经阿塞拜疆领土向亚美尼亚及从亚美尼亚运输货物的过境运输是积极进展。根据所提供的数据，自2025年11月以来，已有10.5万吨货物通过这一路线运往亚美尼亚。

双方还单独讨论了深化经济和贸易关系的可能性，包括未来连接两国电网。双方还指出，已成立跨境河流管理工作组，并强调在环境和共享水资源领域开展合作的重要性。阿利耶夫和帕希尼扬确认，将保持和平进程的积极势头，并继续为地区和平、稳定与繁荣开展对话。

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