Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Дублине, Ирландия, обсудили дальнейшие шаги в мирном процессе между двумя странами. Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества, сообщает Anadolu Agency.

Транспорт и граница

В заявлениях администрации президента Азербайджана и офиса премьер-министра Армении указали, что переговоры продолжили результаты мирного саммита, состоявшегося в августе 2025 года. Тогда Баку и Ереван подписали совместную декларацию и парафировали мирное соглашение.

Стороны сосредоточились на практических мерах по укреплению мира, в частности на развитии транспортного и транзитного сообщения, экономических и торговых связей, делимитации границы и мерах укрепления доверия. Алиев и Пашинян также рассмотрели ход проекта Trump Route for International Peace and Prosperity, или TRIPP, в частности планирование и проектирование железнодорожной и автомобильной составляющих и перспективы транзитного сообщения.

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Торговля и энергетика

Стороны назвали позитивным развитием транзит грузов в Армению и из нее через территорию Азербайджана. Согласно приведенным данным, с ноября 2025 года таким маршрутом в Армению перевезли 105 тысяч тонн грузов.

Отдельно стороны обсудили возможности углубления экономических и торговых отношений, в частности будущее соединение электросетей двух государств. Они также отметили создание рабочих групп по управлению трансграничными реками и подчеркнули важность сотрудничества в сфере окружающей среды и общих водных ресурсов. Алиев и Пашинян подтвердили намерение сохранять положительную динамику мирного процесса и продолжать диалог ради мира, стабильности и благополучия региона.

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