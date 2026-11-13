Президент Алієв і прем’єр Пашинян обговорили мирний процес — Anadolu Agency

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Дубліні, Ірландія, обговорили подальші кроки в мирному процесі між двома країнами. Переговори відбулися на полях саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє Anadolu Agency.

Транспорт і кордон

У заявах адміністрації президента Азербайджану та офісу прем'єр-міністра Вірменії зазначили, що переговори продовжили результати мирного саміту, який відбувся у серпні 2025 року. Тоді Баку та Єреван підписали спільну декларацію й парафували мирну угоду.

Сторони зосередилися на практичних заходах для зміцнення миру, зокрема на розвитку транспортного і транзитного сполучення, економічних та торговельних зв'язків, делімітації кордону і заходах зміцнення довіри. Алієв і Пашинян також розглянули перебіг проєкту Trump Route for International Peace and Prosperity, або TRIPP, зокрема планування та проєктування залізничної й автомобільної складових і перспективи транзитного сполучення.

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Торгівля та енергетика

Сторони назвали позитивним розвитком транзит вантажів до Вірменії та з неї через територію Азербайджану. За наведеними даними, від листопада 2025 року таким маршрутом до Вірменії перевезли 105 тисяч тонн вантажів.

Окремо сторони обговорили можливості поглиблення економічних і торговельних відносин, зокрема майбутнє з'єднання електромереж двох держав. Вони також відзначили створення робочих груп з управління транскордонними річками та наголосили на важливості співпраці у сфері довкілля і спільних водних ресурсів. Алієв і Пашинян підтвердили намір зберігати позитивну динаміку мирного процесу та продовжувати діалог заради миру, стабільності й добробуту регіону.

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