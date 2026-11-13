Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podczas spotkania w Dublinie w Irlandii omówili dalsze kroki w procesie pokojowym między oboma krajami. Rozmowy odbyły się na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, informuje Anadolu Agency.

Transport i granica

W oświadczeniach administracji prezydenta Azerbejdżanu oraz biura premiera Armenii wskazano, że rozmowy kontynuowały ustalenia szczytu pokojowego, który odbył się w sierpniu 2025 roku. Wówczas Baku i Erywań podpisały wspólną deklarację i parafowały porozumienie pokojowe.

Strony skupiły się na praktycznych działaniach służących umocnieniu pokoju, w tym rozwoju połączeń transportowych i tranzytowych, więzi gospodarczych i handlowych, delimitacji granicy oraz środkach budowy zaufania. Alijew i Paszynian omówili także postępy projektu Trump Route for International Peace and Prosperity, czyli TRIPP, w tym planowanie i projektowanie jego kolejowych i drogowych elementów oraz perspektywy połączeń tranzytowych.

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Handel i energetyka

Strony uznały tranzyt towarów do Armenii i z Armenii przez terytorium Azerbejdżanu za pozytywny rozwój sytuacji. Według przedstawionych danych od listopada 2025 roku tą trasą do Armenii przewieziono 105 tys. ton ładunków.

Osobno strony omówiły możliwości pogłębienia relacji gospodarczych i handlowych, w tym przyszłe połączenie sieci energetycznych obu państw. Odnotowały również utworzenie grup roboczych do zarządzania rzekami transgranicznymi i podkreśliły znaczenie współpracy w dziedzinie środowiska oraz wspólnych zasobów wodnych. Alijew i Paszynian potwierdzili zamiar utrzymania pozytywnej dynamiki procesu pokojowego i kontynuowania dialogu na rzecz pokoju, stabilności i dobrobytu regionu.

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