W miejscowości Strathmore w stanie Kalifornia dziewięć osób trafiło do szpitala po strzelaninie podczas koncertu w sobotę wieczorem. Organy ścigania uważają, że było to prywatne wydarzenie, informuje UPI, powołując się na biuro szeryfa hrabstwa Tulare.

Strzelanina w tłumie

Do incydentu doszło około godziny 19:30. Według organów ścigania na wydarzeniu było ponad 150 osób. Wstępne doniesienia wskazywały, że podejrzani otworzyli ogień do tłumu i trafili co najmniej dziewięć osób.

Po przybyciu na miejsce zastępcy szeryfa udzielali poszkodowanym pierwszej pomocy, a część rannych samodzielnie dotarła do miejscowych szpitali. Śledczy ustalili, że był to koncert na dużą skalę, zorganizowany przez Nortenos — sieć ulicznych gangów. Wystąpiło na nim kilku raperów i innych wykonawców, z których niektórzy przyjechali spoza okolicy i z innych stanów. Biuro szeryfa uważa, że strzelanina mogła być związana z działalnością gangów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stan rannych

26-letni mężczyzna postrzelony w klatkę piersiową jest w stanie krytycznym. Kolejny poszkodowany, 19-letni mężczyzna z raną postrzałową brzucha, wymagał operacji. Zabieg był również konieczny w przypadku trzeciego poszkodowanego, postrzelonego w pachwinę. Pozostałych sześciu rannych nie wymagało interwencji chirurgicznej.

Szeryf hrabstwa Tulare Michael Boudreaux oświadczył, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców hrabstwa. Dodał, że podejrzani muszą ponieść odpowiedzialność za przemoc.

Czytaj nas na