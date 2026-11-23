Dziewięć osób rannych podczas koncertu w Kalifornii — UPI
W miejscowości Strathmore w stanie Kalifornia dziewięć osób trafiło do szpitala po strzelaninie podczas koncertu w sobotę wieczorem. Organy ścigania uważają, że było to prywatne wydarzenie, informuje UPI, powołując się na biuro szeryfa hrabstwa Tulare.
Strzelanina w tłumie
Do incydentu doszło około godziny 19:30. Według organów ścigania na wydarzeniu było ponad 150 osób. Wstępne doniesienia wskazywały, że podejrzani otworzyli ogień do tłumu i trafili co najmniej dziewięć osób.
Po przybyciu na miejsce zastępcy szeryfa udzielali poszkodowanym pierwszej pomocy, a część rannych samodzielnie dotarła do miejscowych szpitali. Śledczy ustalili, że był to koncert na dużą skalę, zorganizowany przez Nortenos — sieć ulicznych gangów. Wystąpiło na nim kilku raperów i innych wykonawców, z których niektórzy przyjechali spoza okolicy i z innych stanów. Biuro szeryfa uważa, że strzelanina mogła być związana z działalnością gangów.
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Stan rannych
26-letni mężczyzna postrzelony w klatkę piersiową jest w stanie krytycznym. Kolejny poszkodowany, 19-letni mężczyzna z raną postrzałową brzucha, wymagał operacji. Zabieg był również konieczny w przypadku trzeciego poszkodowanego, postrzelonego w pachwinę. Pozostałych sześciu rannych nie wymagało interwencji chirurgicznej.
Szeryf hrabstwa Tulare Michael Boudreaux oświadczył, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców hrabstwa. Dodał, że podejrzani muszą ponieść odpowiedzialność za przemoc.