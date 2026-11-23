В городке Стратмор в штате Калифорния девять человек были госпитализированы после стрельбы во время концерта в субботу вечером. Правоохранители считают, что это было частное мероприятие, сообщает UPI со ссылкой на офис шерифа округа Туларе.

Стрельба в толпе

Инцидент произошел примерно в 19:30. По данным правоохранителей, на мероприятии находились более 150 человек. Первоначальные сообщения свидетельствовали, что подозреваемые открыли огонь по толпе и попали как минимум в девять человек.

После прибытия заместители шерифа оказывали пострадавшим первую помощь, а часть раненых самостоятельно добралась до местных больниц. Следователи установили, что это был масштабный концерт, организованный Nortenos — сетью уличных банд. На нем выступили несколько рэперов и других исполнителей, некоторые из которых прибыли из-за пределов района и из других штатов. В офисе шерифа считают, что стрельба могла быть связана с деятельностью банд.

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Состояние раненых

26-летний мужчина, раненный в грудь, находится в критическом состоянии. Еще одному пострадавшему, 19-летнему мужчине с огнестрельным ранением живота, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция также потребовалась третьему пострадавшему, раненному в пах. Остальным шести пострадавшим хирургическое вмешательство не потребовалось.

Шериф округа Туларе Майкл Будро заявил, что непосредственной угрозы для жителей округа нет. Он добавил, что подозреваемые должны ответить за насилие.

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