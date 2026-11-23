Aktorka Hailee Steinfeld powróci do Filmowego Uniwersum Marvela jako Kate Bishop w nadchodzącym filmie „Avengers: Doomsday”. Marvel Studios i Disney Animation potwierdziły jej udział na Instagramie.

Ogłoszenie na Instagramie

Jak podaje Variety, studia opublikowały nagranie z udziałem aktorki. W materiale Steinfeld mówi, że promuje swój film „Hexed”, jednak dostarczono jej krzesło reżyserskie z innego projektu. Następnie kamera pokazuje czarne krzesło reżyserskie z jej imieniem.

W podpisie do publikacji zaznaczono, że widzowie będą mogli zobaczyć Steinfeld w „Hexed” przed jej powrotem w „Avengers: Doomsday”.

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Poprzednie występy Kate Bishop

Steinfeld grała już Kate Bishop w serialu Disney+ „Hawkeye”, który ukazał się w 2021 roku. Występowała w nim wraz z Jeremym Rennerem. Aktorka pojawiła się także krótko jako Bishop w scenie po napisach filmu „The Marvels” z 2023 roku, wraz z Brie Larson, Teyonah Parris i Iman Vellani.

Steinfeld wcześniej nazwała możliwość wcielania się w Kate Bishop przywilejem i zaznaczyła, że w dzieciństwie chciałaby mieć wzór tak ambitnej, zdeterminowanej i zdyscyplinowanej bohaterki. Premiera „Avengers: Doomsday” w kinach jest zaplanowana na 18 grudnia.

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