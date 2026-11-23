Актриса Хейли Стайнфелд вернется в кинематографическую вселенную Marvel в роли Кейт Бишоп в предстоящем фильме «Мстители: Судный день». Marvel Studios и Disney Animation подтвердили ее участие в Instagram.

Анонс в Instagram

Как сообщает Variety, студии опубликовали видео с участием актрисы. В ролике Стайнфелд говорит, что находится на промо своего фильма «Hexed», однако ей доставили режиссерское кресло из другого проекта. После этого камера показывает черное режиссерское кресло с ее именем.

В подписи к публикации указали, что зрители смогут увидеть Стайнфелд в «Hexed» перед ее возвращением в «Мстителях: Судный день».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие появления Кейт Бишоп

Стайнфелд уже играла Кейт Бишоп в сериале Disney+ «Соколиный глаз», который вышел в 2021 году. В нем она снималась вместе с Джереми Реннером. Также актриса ненадолго появилась в роли Бишоп в сцене после титров фильма «Марвелы» 2023 года вместе с Бри Ларсон, Тейоной Пэррис и Иман Веллани.

Ранее Стайнфелд называла возможность воплощать Кейт Бишоп привилегией и отмечала, что в детстве хотела бы иметь пример такой амбициозной, целеустремленной и дисциплинированной героини. Премьера «Мстителей: Судный день» в кинотеатрах запланирована на 18 декабря.

Читай нас в