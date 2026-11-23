演员海莉·斯坦菲尔德将以凯特·毕肖普的身份回归漫威电影宇宙，出演即将上映的电影《复仇者联盟：末日》。漫威影业和迪士尼动画通过Instagram确认了她的加盟。

Instagram公告

据Variety报道，两家工作室发布了一段有该演员出镜的视频。视频中，斯坦菲尔德表示自己正在为电影《Hexed》进行宣传，但有人给她送来了一把来自另一个项目的导演椅。随后，镜头展示了一把印有她名字的黑色导演椅。

帖文说明称，观众将在斯坦菲尔德回归《复仇者联盟：末日》前，先在《Hexed》中见到她。

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凯特·毕肖普此前的亮相

斯坦菲尔德此前已在2021年推出的Disney+剧集《鹰眼》中饰演凯特·毕肖普，并与杰瑞米·雷纳共同出演。她还在2023年电影《惊奇队长2》的片尾彩蛋中短暂以毕肖普的身份亮相，与布丽·拉尔森、泰柔娜·帕里斯和伊曼·韦拉尼一同出现。

斯坦菲尔德此前称，能够诠释凯特·毕肖普是一种荣幸，并表示自己在童年时会希望拥有这样一位充满抱负、目标坚定且自律的女英雄作为榜样。《复仇者联盟：末日》计划于12月18日在影院上映。

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