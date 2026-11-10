中国公司比亚迪在阿联酋阿布扎比沙漠启用了一套配备机器人手臂的一体化电动汽车充电系统。该系统可自行找到车辆充电口、打开盖板、连接充电线，并在充电完成后将其拔下，Electrek报道。

无需驾驶员参与的充电

该系统与自动代客泊车技术相结合。车辆停放后，机器人手臂会自动将其接入Flash Charging系统，驾驶员无需触碰充电线。

比亚迪表示，Flash Charging技术可在五分钟内将电动汽车电池电量从10%充至70%，并在九分钟内从10%充至97%。该公司称，这套系统是全球首个将太阳能发电、储能、高速充电和机器人连接功能结合在一起的解决方案。

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太阳能与储能系统

该装置以Solar-Storage-Charging系统为基础，结合太阳能发电、电池储能系统和Flash Charging技术。它收集太阳能，将其储存在电池中，并在需要时向充电设备供电。

比亚迪表示，得益于太阳能，该系统可以在脱离电网的情况下自主运行。该公司还指出，其BYD Solar部门在100多个国家和地区开展业务。

这套机器人装置是Flash Charging更广泛部署的一部分。比亚迪计划在2027年底前在全球部署6,000座此类充电站。

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