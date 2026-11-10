Китайская компания BYD запустила в пустыне Абу-Даби в ОАЭ интегрированную систему зарядки электромобилей с роботизированной рукой. Она самостоятельно находит зарядный порт автомобиля, открывает крышку, подключает кабель и отсоединяет его после завершения сессии, сообщает Electrek.

Зарядка без участия водителя

Систему объединили с технологией Automated Valet Parking. После парковки автомобиля роботизированная рука автоматически подключает его к системе Flash Charging без необходимости для водителя касаться кабеля.

По заявлению BYD, технология Flash Charging позволяет зарядить батарею электромобиля с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут. Компания называет этот комплекс первым в мире решением, объединяющим производство солнечной энергии, её хранение, скоростную зарядку и роботизированное подключение.

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Солнечная энергия и накопители

Основой установки является система Solar-Storage-Charging, которая объединяет солнечную генерацию, аккумуляторные накопители и технологию Flash Charging. Она собирает энергию солнца, хранит её в батареях и при необходимости подаёт на зарядные устройства.

В BYD заявили, что благодаря солнечной энергии система может работать автономно, вне электросети. Компания также отметила, что её подразделение BYD Solar работает более чем в 100 странах и регионах.

Роботизированная установка является частью более широкого развертывания Flash Charging. BYD планирует до конца 2027 года развернуть в мире 6 000 таких зарядных станций.

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