Chińska firma BYD uruchomiła na pustyni w Abu Zabi w ZEA zintegrowany system ładowania pojazdów elektrycznych z robotycznym ramieniem. Samodzielnie znajduje port ładowania pojazdu, otwiera klapkę, podłącza kabel i odłącza go po zakończeniu sesji, informuje Electrek.

Ładowanie bez udziału kierowcy

System połączono z technologią Automated Valet Parking. Po zaparkowaniu pojazdu robotyczne ramię automatycznie podłącza go do systemu Flash Charging, bez konieczności dotykania kabla przez kierowcę.

Według BYD technologia Flash Charging umożliwia naładowanie akumulatora pojazdu elektrycznego z 10% do 70% w pięć minut, a z 10% do 97% w dziewięć minut. Firma nazywa ten kompleks pierwszym na świecie rozwiązaniem, które łączy produkcję energii słonecznej, jej magazynowanie, szybkie ładowanie i robotyczne podłączanie.

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Energia słoneczna i magazyny energii

Podstawą instalacji jest system Solar-Storage-Charging, który łączy generację energii słonecznej, bateryjne magazyny energii i technologię Flash Charging. Gromadzi energię słoneczną, przechowuje ją w bateriach i w razie potrzeby dostarcza ją do ładowarek.

BYD oświadczyło, że dzięki energii słonecznej system może działać autonomicznie, poza siecią elektroenergetyczną. Firma zaznaczyła również, że jej dział BYD Solar działa w ponad 100 krajach i regionach.

Robotyczna instalacja jest częścią szerszego wdrażania Flash Charging. BYD planuje do końca 2027 roku uruchomić na świecie 6 000 takich stacji ładowania.

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