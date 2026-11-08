Arsenal pokonał Liverpool 2:1 w meczu kobiecej Superligi na Anfield. Napastniczka londyńskiego zespołu Alessia Russo strzeliła dwa gole — w 9. i 45. minucie, a Beata Olsson wyrównała dla gospodyń w 15. minucie. O przebiegu spotkania informuje The Guardian.

Gole w pierwszej połowie

Arsenal objął prowadzenie po podaniu Emily Fox z prawego skrzydła, które Russo wykończyła strzałem z pierwszej piłki. Liverpool szybko odpowiedział: Natalia Ramos posłała długie podanie do przodu, a Olsson utrzymała piłkę w pojedynku z Leah Williamson i uderzyła w dolny róg bramki.

Gospodynie miały również kilka groźnych sytuacji. Bramkarka Arsenalu Misa Rodríguez przeniosła nad poprzeczkę podkręcony rzut wolny Ramos. Po rzucie rożnym Jenna Clark skierowała piłkę do bramki, jednak gol został anulowany z powodu spalonego Vivien Endemann. Gazeta zaznacza, że wcześniej piłka przypadkowo odbiła się od nogi zawodniczki Arsenalu i trafiła do Endemann.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Późna presja Liverpoolu

Przed przerwą Russo ponownie wyprowadziła Arsenal na prowadzenie, celnie główkując po dośrodkowaniu Lisy Baume. W drugiej połowie Liverpool próbował wyrównać, a w 89. minucie Cornelia Kapocs strzeliła obok bramki z dogodnej pozycji. Później jej strzał został zablokowany, a Arsenal utrzymał minimalne prowadzenie.

Russo zdobyła siedem bramek w czterech ostatnich meczach i 10 w siedmiu ostatnich spotkaniach dla klubu i reprezentacji. Według statystyk meczu Arsenal miał 53% posiadania piłki i oddał sześć celnych strzałów wobec czterech Liverpoolu.

Czytaj nas na