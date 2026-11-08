Wysoki Sąd Kenii w Nairobi uchylił grzywnę w wysokości 62,72 mln szylingów nałożoną na producenta stali Tononoka Rolling Mills Ltd przez Urząd ds. Konkurencji Kenii (CAK) w sprawie dotyczącej domniemanej zmowy cenowej i manipulowania cenami materiałów budowlanych. Jak informuje Nation Kenya, sąd unieważnił także decyzję Trybunału ds. Konkurencji, który wcześniej utrzymał sankcje.

Dowody elektroniczne bez certyfikatu

Sąd uznał, że CAK opierał się między innymi na wiadomościach e-mail, które nie spełniały obowiązkowych wymogów dotyczących dopuszczalności dowodów. Zgodnie z orzeczeniem zapisy elektroniczne muszą być opatrzone certyfikatem potwierdzającym ich pochodzenie, autentyczność, przechowywanie oraz sposób postępowania z nimi.

CAK utrzymywał, że wymóg certyfikacji dotyczy wyłącznie materiałów pozyskanych od stron trzecich, a nie plików zabezpieczonych bezpośrednio podczas przeszukań w firmach. Sąd odrzucił ten argument. Wskazał, że certyfikat jest potrzebny, aby zapobiec możliwym manipulacjom zapisami elektronicznymi, niezależnie od tego, kto je uzyskał.

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W listopadzie 2024 roku trybunał wykluczył jedyny przedstawiony przez CAK certyfikat dowodów elektronicznych, ponieważ został złożony z opóźnieniem i z naruszeniem wymogów prawnych. Jednocześnie w końcowej decyzji trybunał oparł się na tych samych materiałach elektronicznych. Sąd uznał, że bez tych danych pozostałe dowody są niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Tononoka Rolling Mills.

Odrębne osoby prawne

Sąd nie zgodził się również z przypisaniem Tononoka Rolling Mills odpowiedzialności za domniemane działania Tononoka Steels Limited. Ustalił, że są to prawnie odrębne spółki o różnej działalności: Tononoka Rolling Mills produkuje pręty zbrojeniowe TMT, a Tononoka Steels Limited — rury, profile zamknięte i wyroby z drutu.

W sierpniu 2023 roku CAK ukarał Tononoka Rolling Mills grzywną za domniemany udział w zmowie cenowej z innymi producentami stali; sankcje otrzymało wtedy także ośmiu innych producentów. Pozew Tononoka do Trybunału ds. Konkurencji został oddalony w lipcu 2025 roku. Sąd uchylił teraz decyzję trybunału z 9 lipca 2025 roku oraz decyzję CAK z 17 sierpnia 2023 roku wraz z sankcjami finansowymi i nakazami wobec spółki.

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