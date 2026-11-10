Bundeswehra zakazała chińskich dronów i samochodów w koszarach — Der Spiegel
W Niemczech Bundeswehra zakazała używania chińskich dronów i samochodów na terenie koszar, według Der Spiegel. Publikacja wiąże tę decyzję z zagrożeniami dla bezpieczeństwa.
Drony są wycofywane z eksploatacji
Wcześniej dowódcy Bundeswehry mogli kupować dostępne komercyjnie chińskie bezzałogowce do celów szkoleniowych. Systemy te są obecnie wycofywane z eksploatacji, informuje Der Spiegel.
Na początku listopada podczas ćwiczeń z użyciem dronów w mieście Husum chińskie urządzenia nie były już wykorzystywane. Zdjęcie towarzyszące materiałowi przedstawia żołnierzy Bundeswehry podczas tych ćwiczeń.
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Zagrożenia dla bezpieczeństwa
Według Der Spiegel chińskie systemy są uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa. W materiale ryzyko to powiązano z możliwym zagrożeniem szpiegostwem.
Zakaz obejmuje również samochody z Chin na terenie koszar wojskowych.