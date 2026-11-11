Adobe zaprezentowało na konferencji Adobe Max serię eksperymentalnych projektów AI, które mogą przekształcać płaskie obrazy w nawigowalne sceny 3D, pomagać tworzyć postacie poprzez rozmowę oraz przenosić edycje między obiektami na zdjęciach. Jak informuje The Verge, są to wczesne wersje technologii, które z czasem mogą stać się częścią Creative Cloud lub platformy Firefly.

Postacie i przestrzeń 3D

Project Screen Test jest przeznaczony do tworzenia postaci AI dla treści wideo. Użytkownik może określić podstawowe cechy charakteru, wybrać lub opisać głos albo przesłać próbkę audio. Następnie można komunikować się z postacią tak, jak podczas rozmowy wideo, doprecyzowując jej przeszłość, temperament, cele, lęki, wady oraz cechy ruchu. Potem system może stworzyć animowany klip testowy, jeśli opisze się dla bohatera scenę lub otoczenie.

Inny projekt, Project Sight Span, przekształca fotografie, obrazy i ilustracje w środowisko 3D, w którym można zmieniać punkt widzenia. System generuje obiekty i tło poza oryginalnym kadrem, zachowując styl obrazu. Podczas nawigacji obraz może wyglądać na rozpikselowany, jednak po wybraniu ujęcia jakość zostaje przywrócona.

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Dźwięk i edycja w Photoshopie

Project Sound Bender umożliwia tworzenie i zmienianie efektów dźwiękowych do wideo za pomocą zapytania tekstowego. Narzędzie synchronizuje wygenerowany dźwięk z klipem i pozwala dostosowywać go na kwadratowym panelu dźwiękowym: w jego rogach system umieszcza różne warianty efektu, a użytkownik wybiera ich proporcje, przesuwając kursor.

Project Rinse Repeat, stworzony na bazie Photoshopa, pozwala skopiować wprowadzone poprawki i dostosować je do innych osób lub obiektów na tym samym obrazie. Na przykład wyretuszowane niedoskonałości skóry lub dodany cień można zastosować do innych obiektów. Takie zmiany pozostają dostępne do dalszej edycji za pomocą natywnych narzędzi Photoshopa.

Adobe nie gwarantuje wprowadzenia tych funkcji jako gotowych produktów. Naukowiec Adobe Research Gautam Mysore zaznaczył, że firma bada sposoby na uczynienie złożonych procesów twórczych bardziej intuicyjnymi, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości precyzyjniejszego kontrolowania wyników przez specjalistów.

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