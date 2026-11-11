Adobe представила экспериментальные ИИ-проекты для 3D-сцен — The Verge

Adobe на конференции Adobe Max представила серию экспериментальных ИИ-проектов, которые могут превращать плоские изображения в навигационные 3D-сцены, помогать создавать персонажей посредством общения и переносить правки между объектами на фотографиях. Как сообщает The Verge, это предварительные версии технологий, которые впоследствии могут стать частью Creative Cloud или платформы Firefly.

Персонажи и 3D-пространство

Project Screen Test предназначен для разработки ИИ-персонажей для видеоконтента. Пользователь может задать базовые черты характера, выбрать или описать голос либо загрузить образец аудио. Далее с персонажем можно общаться так, будто во время видеозвонка, уточняя его предысторию, темперамент, цели, страхи, недостатки и особенности движений. После этого система способна создать анимированный тестовый ролик, если описать для героя сцену или окружение.

Другой проект, Project Sight Span, превращает фотографии, картины и иллюстрации в 3D-среду, в которой можно менять точку обзора. Система генерирует объекты и фон за пределами исходного кадра, сохраняя стиль изображения. Во время навигации картинка может выглядеть пикселизированной, однако после выбора ракурса качество восстанавливается.

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Звук и редактирование в Photoshop

Project Sound Bender предлагает создавать и изменять звуковые эффекты для видео с помощью текстового запроса. Инструмент синхронизирует сгенерированный звук с роликом и позволяет корректировать его на квадратной звуковой панели: в ее углах система размещает разные вариации эффекта, а пользователь выбирает их соотношение перемещением курсора.

Project Rinse Repeat, созданный на основе Photoshop, позволяет скопировать внесенные правки и адаптировать их к другим людям или предметам на том же изображении. Например, отретушированные недостатки кожи или добавленную тень можно применить к другим объектам. Такие изменения остаются доступными для дальнейшего редактирования через нативные инструменты Photoshop.

Adobe не гарантирует запуск этих функций в качестве готовых продуктов. Исследователь Adobe Research Гаутам Майсур отметил, что компания изучает способы сделать сложные творческие процессы более интуитивными, одновременно сохранив для специалистов возможность точнее контролировать результат.

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