Adobe 展示用于3D场景的实验性AI项目——The Verge

Adobe 在 Adobe Max 大会上展示了一系列实验性 AI 项目，可将平面图像转化为可导航的 3D 场景、通过对话协助创建角色，并在照片中的对象之间迁移编辑内容。据The Verge 报道，这些是技术预览版本，未来可能成为 Creative Cloud 或 Firefly 平台的一部分。

角色与 3D 空间

Project Screen Test 旨在为视频内容开发 AI 角色。用户可以设定基本性格特征，选择或描述声音，或上传音频样本。随后，用户可以像进行视频通话一样与角色交流，进一步明确其背景故事、性情、目标、恐惧、缺点和动作特点。此后，如果为角色描述一个场景或环境，系统便能够生成一段动画测试视频。

另一项目 Project Sight Span 可将照片、绘画和插图转化为可改变观看视角的 3D 环境。该系统会在原始画面之外生成对象和背景，同时保留图像风格。在导航过程中，画面可能看起来像素化，但在选定视角后，画质会恢复。

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Photoshop 中的声音与编辑

Project Sound Bender 可通过文本提示为视频创建和修改音效。该工具会将生成的声音与视频同步，并可在方形声音面板上进行调整：系统在面板四个角放置效果的不同变体，用户通过移动光标选择它们的比例。

基于 Photoshop 创建的 Project Rinse Repeat 可复制已完成的编辑并将其适配到同一图像中的其他人物或物体。例如，修饰后的皮肤瑕疵或添加的阴影可以应用于其他对象。这些更改仍可通过 Photoshop 原生工具进一步编辑。

Adobe 不保证会将这些功能作为成熟产品推出。Adobe Research 研究员高塔姆·迈索尔表示，该公司正在探索如何让复杂的创作流程更直观，同时保留专业人士更精准控制结果的能力。

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