在美国，来自俄勒冈州的民主党参议员罗恩·怀登已启动调查，审查卫生与公众服务部长小罗伯特·F·肯尼迪在2025年参议院确认听证会上可能作出的虚假陈述。怀登和来自马里兰州的参议员安吉拉·阿尔索布鲁克斯向非营利反疫苗组织Children’s Health Defense提出文件要求，肯尼迪曾与该组织有关联。《卫报》报道。

萨摩亚之行

参议员们援引了该媒体有关肯尼迪2019年访问萨摩亚的报道。在2025年1月的两次听证会上，他向立法者表示，这次行程与疫苗无关。

不过，《卫报》和美联社通过信息公开诉讼获得的信件显示，在出行前，肯尼迪曾致信萨摩亚总理，表示打算研究预防麻疹、腮腺炎和风疹的MMR疫苗。在2019年1月的一封信中，“疫苗”或“接种疫苗”一词被使用了八次。总理于次月回复称，萨摩亚可能会受益于Children’s Health Defense对MMR疫苗的评估，并邀请肯尼迪到访。

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此次行程发生在萨摩亚麻疹疫情暴发前数月。这场疫情造成83人死亡，其中大多数是五岁以下儿童。包括萨摩亚官员在内的批评人士称，肯尼迪的出现强化了反疫苗人士的立场，并加剧了疫苗接种危机。肯尼迪本人否认这些指控，称自己没有就疫苗公开发言，也没有劝阻萨摩亚居民接种疫苗。

参议员要求提供哪些文件

怀登和阿尔索布鲁克斯要求提供所有关于肯尼迪、工作人员或与Children’s Health Defense有关联人士前往萨摩亚的文件，以及与该国官员的通信记录。他们还要求提供与肯尼迪总统竞选、其参议院确认程序、在该组织9月会议上的演讲，以及Children’s Health Defense在2025年1月20日后与联邦官员接触有关的材料。

该组织获得了截至12月4日提交文件的期限。参议员的要求不具有传票效力，但监督组织政府监督项目（Project on Government Oversight）代表蒂姆·斯特雷顿指出，如若拒绝，委员会或其主席可以发出传票。美国卫生与公众服务部此前表示，肯尼迪的萨摩亚之行与疫苗接种无关，关于虚假证词的说法不实且具有诽谤性。

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