Сенатор Вайден розпочав перевірку заяв Кеннеді про Самоа — The Guardian

У США сенатор-демократ від Орегону Рон Вайден розпочав перевірку можливих неправдивих заяв міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого під час слухань щодо його затвердження в Сенаті 2025 року. Вайден та сенаторка від Меріленду Анджела Олсбрукс надіслали запит на документи некомерційній антивакцинальній організації Children’s Health Defense, з якою Кеннеді був пов’язаний. Про це повідомляє The Guardian.

Поїздка до Самоа

Сенатори послалися на публікацію видання про візит Кеннеді до Самоа у 2019 році. На двох слуханнях у січні 2025 року він заявляв законодавцям, що ця поїздка не була пов’язана з вакцинами.

Водночас листи, які The Guardian та Associated Press отримали через позов про доступ до інформації, свідчать, що перед поїздкою Кеннеді писав прем’єр-міністру Самоа про намір дослідити вакцину MMR проти кору, паротиту та краснухи. У листі від січня 2019 року слова «вакцина» або «вакцинація» вживалися вісім разів. Прем’єр-міністр відповів наступного місяця, що Самоа може отримати користь від оцінки вакцини MMR організацією Children’s Health Defense, і запросив Кеннеді приїхати.

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Поїздка відбулася за кілька місяців до спалаху кору в Самоа, від якого померли 83 людини, переважно діти віком до п’яти років. Критики, зокрема посадовці Самоа, стверджували, що присутність Кеннеді посилила позиції противників вакцинації та погіршила кризу вакцинації. Сам Кеннеді заперечував ці звинувачення, заявляючи, що не виступав публічно щодо вакцин і не відмовляв жителів Самоа від щеплень.

Які документи запросили сенатори

Вайден і Олсбрукс запросили всі документи про поїздки Кеннеді, працівників або пов’язаних із Children’s Health Defense осіб до Самоа, а також листування з урядовцями країни. Вони також запросили матеріали, пов’язані з президентською кампанією Кеннеді, процедурою його затвердження в Сенаті, виступом на вересневій конференції організації та контактами Children’s Health Defense з федеральними посадовцями після 20 січня 2025 року.

Для надання документів організації встановили дедлайн 4 грудня. Запит сенаторів не має сили судової повістки, однак представник наглядової організації Project on Government Oversight Тім Стреттон зазначив, що в разі відмови комітет або його голова можуть видати повістки. Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США раніше заявляло, що поїздка Кеннеді до Самоа не стосувалася вакцинації, а твердження про неправдиві свідчення є неправдивими та наклепницькими.

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