В США сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден начал проверку возможных ложных заявлений министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего во время слушаний по его утверждению в Сенате в 2025 году. Уайден и сенатор от Мэриленда Анджела Олсбрукс направили запрос на документы некоммерческой антивакцинальной организации Children’s Health Defense, с которой Кеннеди был связан. Об этом сообщает The Guardian.

Поездка на Самоа

Сенаторы сослались на публикацию издания о визите Кеннеди на Самоа в 2019 году. На двух слушаниях в январе 2025 года он заявлял законодателям, что эта поездка не была связана с вакцинами.

В то же время письма, которые The Guardian и Associated Press получили через иск о доступе к информации, свидетельствуют, что перед поездкой Кеннеди писал премьер-министру Самоа о намерении изучить вакцину MMR против кори, паротита и краснухи. В письме от января 2019 года слова «вакцина» или «вакцинация» употреблялись восемь раз. Премьер-министр ответил в следующем месяце, что Самоа может получить пользу от оценки вакцины MMR организацией Children’s Health Defense, и пригласил Кеннеди приехать.

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Поездка состоялась за несколько месяцев до вспышки кори на Самоа, от которой умерли 83 человека, преимущественно дети в возрасте до пяти лет. Критики, в том числе чиновники Самоа, утверждали, что присутствие Кеннеди укрепило позиции противников вакцинации и усугубило кризис вакцинации. Сам Кеннеди отрицал эти обвинения, заявляя, что не выступал публично по поводу вакцин и не отговаривал жителей Самоа от прививок.

Какие документы запросили сенаторы

Уайден и Олсбрукс запросили все документы о поездках Кеннеди, сотрудников или связанных с Children’s Health Defense лиц на Самоа, а также переписку с чиновниками страны. Они также запросили материалы, связанные с президентской кампанией Кеннеди, процедурой его утверждения в Сенате, выступлением на сентябрьской конференции организации и контактами Children’s Health Defense с федеральными чиновниками после 20 января 2025 года.

Организации установили срок до 4 декабря для предоставления документов. Запрос сенаторов не имеет силы судебной повестки, однако представитель надзорной организации Project on Government Oversight Тим Стреттон отметил, что в случае отказа комитет или его председатель могут выдать повестки. Министерство здравоохранения и социальных служб США ранее заявляло, что поездка Кеннеди на Самоа не касалась вакцинации, а утверждения о ложных показаниях являются неправдивыми и клеветническими.

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