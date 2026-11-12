W USA demokratyczny senator z Oregonu Ron Wyden rozpoczął kontrolę możliwie fałszywych oświadczeń sekretarza zdrowia i opieki społecznej Roberta F. Kennedy’ego Jr. podczas jego przesłuchań w sprawie zatwierdzenia przez Senat w 2025 roku. Wyden i senatorka z Maryland Angela Alsobrooks wysłali wniosek o dokumenty do non-profitowej organizacji antyszczepionkowej Children’s Health Defense, z którą Kennedy był związany. Informuje o tym The Guardian.

Podróż na Samoa

Senatorowie powołali się na publikację gazety dotyczącą wizyty Kennedy’ego na Samoa w 2019 roku. Podczas dwóch przesłuchań w styczniu 2025 roku powiedział on ustawodawcom, że podróż nie była związana ze szczepionkami.

Jednocześnie listy, które The Guardian i Associated Press uzyskały w wyniku pozwu o dostęp do informacji, wskazują, że przed podróżą Kennedy pisał do premiera Samoa o zamiarze zbadania szczepionki MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce. W liście ze stycznia 2019 roku słowa „szczepionka” lub „szczepienie” zostały użyte osiem razy. Premier odpowiedział w następnym miesiącu, że Samoa mogłoby skorzystać na ocenie szczepionki MMR przez organizację Children’s Health Defense, i zaprosił Kennedy’ego do przyjazdu.

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Podróż odbyła się kilka miesięcy przed wybuchem epidemii odry na Samoa, w której zmarły 83 osoby, głównie dzieci poniżej piątego roku życia. Krytycy, w tym urzędnicy Samoa, twierdzili, że obecność Kennedy’ego wzmocniła stanowiska przeciwników szczepień i pogorszyła kryzys szczepień. Sam Kennedy zaprzeczał tym oskarżeniom, oświadczając, że nie wypowiadał się publicznie na temat szczepionek i nie zniechęcał mieszkańców Samoa do szczepień.

Jakie dokumenty zażądali senatorowie

Wyden i Alsobrooks zażądali wszystkich dokumentów dotyczących podróży Kennedy’ego, pracowników lub osób powiązanych z Children’s Health Defense na Samoa, a także korespondencji z urzędnikami tego kraju. Zażądali również materiałów związanych z kampanią prezydencką Kennedy’ego, procedurą jego zatwierdzenia przez Senat, wystąpieniem na wrześniowej konferencji organizacji oraz kontaktami Children’s Health Defense z urzędnikami federalnymi po 20 stycznia 2025 roku.

Organizacji wyznaczono termin do 4 grudnia na przekazanie dokumentów. Wniosek senatorów nie ma mocy wezwania sądowego, jednak Tim Stretton, przedstawiciel organizacji nadzorczej Project on Government Oversight, zauważył, że w razie odmowy komisja lub jej przewodniczący mogą wydać wezwania. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA wcześniej oświadczył, że podróż Kennedy’ego na Samoa nie dotyczyła szczepień, a twierdzenia o fałszywych zeznaniach są nieprawdziwe i zniesławiające.

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