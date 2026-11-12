在以色列，亚沙尔党领袖、以色列议会议员加迪·艾森科特周四与总理本雅明·内塔尼亚胡会面，接受外交和安全简报。总理的军事秘书也参加了在政府首脑办公室举行的会面，《耶路撒冷邮报》报道。

要求定期简报

此次会面是在艾森科特多次要求举行安全简报后进行的。他此前表示，自己被拒绝接受此类简报，并呼吁在政府以看守身份运作期间谨慎作出安全领域的决定。

周三，艾森科特请求加莉·巴哈拉夫-米亚拉介入，确保内塔尼亚胡就当前威胁评估定期举行简报。亚沙尔党领袖解释说，这些简报是有效监督、适当的国家决策程序以及保护安全利益所必需的。

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联合政府谈判

根据法律，总理必须至少每月一次为反对党领袖举行安全简报。艾森科特请求举行此类会面，因为在联合政府谈判期间，尚未正式任命新的反对党领袖接替亚伊尔·拉皮德。

10月27日选举后，由于内塔尼亚胡阵营与寻求取代他的势力之间陷入政治僵局，新政府至今仍未组建。总统伊扎克·赫尔佐格授权艾森科特组建下一届政府：他从周日起有28天时间完成这一任务，并可请求再延长14天。总理办公室表示，所有政府决定均仅基于安全考量，并在与安全机构充分协调的情况下作出。

此次会面也发生在有报道称，内塔尼亚胡与以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔之间，因可能恢复针对伊朗的军事行动而出现新的紧张关系之际。

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