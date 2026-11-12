В Израиле лидер партии «Яшар», депутат Кнессета Гади Айзенкот в четверг встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху для дипломатического брифинга и брифинга по безопасности. Во встрече в канцелярии главы правительства также принял участие военный секретарь премьера, сообщает Jerusalem Post.

Запрос на регулярные брифинги

Встреча состоялась после неоднократных запросов Айзенкота о брифингах по безопасности. Ранее он заявлял, что ему отказывали в таких брифингах, и призывал осторожно принимать решения в сфере безопасности, пока правительство работает в качестве временного.

В среду Айзенкот обратился к Гали Бахарав-Миаре с просьбой вмешаться и обеспечить регулярные брифинги от Нетаньяху по текущей оценке угроз. Лидер «Яшар» объяснял необходимость таких встреч потребностью в эффективном надзоре, надлежащем процессе принятия государственных решений и защите интересов безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры о коалиции

По закону премьер-министр обязан как минимум раз в месяц проводить брифинг по безопасности для лидера оппозиции. Айзенкот просил о таких встречах, поскольку нового лидера оппозиции официально не назначили вместо Яира Лапида в ходе коалиционных переговоров.

После выборов 27 октября новое правительство до сих пор не сформировано из-за политического тупика между блоком Нетаньяху и силами, стремящимися заменить его. Президент Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство: для этого у него есть 28 дней с воскресенья, и он может запросить продление еще на 14 дней. Канцелярия премьера заявила, что все правительственные решения основывались исключительно на соображениях безопасности и принимались в полной координации со структурами безопасности.

Встреча также состоялась на фоне сообщений о новом напряжении между Нетаньяху и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Эялем Замиром относительно возможного возобновления военных действий против Ирана.

Читай нас в