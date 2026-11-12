W Izraelu lider partii Jaszar i poseł do Knesetu Gadi Eisenkot spotkał się w czwartek z premierem Binjaminem Netanjahu na briefingu dyplomatycznym i dotyczącym bezpieczeństwa. W spotkaniu w kancelarii szefa rządu uczestniczył także sekretarz wojskowy premiera, poinformował Jerusalem Post.

Wniosek o regularne briefingi

Spotkanie odbyło się po wielokrotnych prośbach Eisenkota o briefingi bezpieczeństwa. Wcześniej twierdził on, że odmawiano mu takich briefingów, i apelował o ostrożne podejmowanie decyzji w sprawach bezpieczeństwa, gdy rząd działa jako tymczasowy.

W środę Eisenkot zwrócił się do Gali Baharav-Miary z prośbą o interwencję i zapewnienie regularnych briefingów Netanjahu na temat bieżącej oceny zagrożeń. Lider Jaszar uzasadniał ich potrzebę koniecznością skutecznego nadzoru, właściwego procesu podejmowania decyzji państwowych oraz ochrony interesów bezpieczeństwa.

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Negocjacje koalicyjne

Zgodnie z prawem premier musi co najmniej raz w miesiącu przeprowadzić briefing bezpieczeństwa dla lidera opozycji. Eisenkot prosił o takie spotkania, ponieważ podczas negocjacji koalicyjnych nie wyznaczono oficjalnie nowego lidera opozycji, który zastąpiłby Jaira Lapida.

Po wyborach 27 października nadal nie utworzono nowego rządu z powodu politycznego impasu między blokiem Netanjahu a siłami dążącymi do jego zastąpienia. Prezydent Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi misję utworzenia kolejnego rządu: ma na to 28 dni od niedzieli i może poprosić o dodatkowe przedłużenie o 14 dni. Kancelaria premiera oświadczyła, że wszystkie decyzje rządu opierały się wyłącznie na względach bezpieczeństwa i były podejmowane w pełnej koordynacji ze strukturami bezpieczeństwa.

Spotkanie odbyło się również wśród doniesień o nowych napięciach między Netanjahu a szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Eyalem Zamirem w sprawie możliwego wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi.

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