Mirra Andriejewa i Aryna Sabalenka spotkają się w meczu grupowym WTA Finals. Zwyciężczyni pojedynku odniesie drugie z rzędu zwycięstwo w turnieju i zapewni sobie awans do półfinału. W meczach otwarcia Sabalenka pokonała Karolinę Muchovą w dwóch setach, a Andriejewa wygrała z Eliną Switoliną.

Finał w Indian Wells

W zapowiedzi meczu WTA przypomniała o ostatnim bezpośrednim spotkaniu tenisistek — finale turnieju w Indian Wells w marcu 2025 roku. Wówczas Andriejewa pokonała Sabalenkę w trzech setach i zdobyła tytuł. Jak informuje Interia Sport, WTA zwróciła również uwagę, że w meczu ze Switoliną Andriejewa nie pozwoliła rywalce na ani jedno przełamanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja w turnieju

Mimo zwycięstwa Andriejewej w ich ostatnim spotkaniu, w pięciu wcześniejszych meczach między tenisistkami cztery razy przegrała ona z Sabalenką. Przed ich pojedynkiem w tej samej grupie mają zagrać Switolina i Muchová. Tenisistka, która przegra to spotkanie, straci szanse na półfinał, podczas gdy przegrana meczu Sabalenki z Andriejewą nadal zachowa możliwość awansu.

Linda Nosková została pierwszą półfinalistką WTA Finals. Pokonała Martę Kostiuk, a w kolejnym meczu oddała Coco Gauff zaledwie sześć gemów.

Czytaj nas na