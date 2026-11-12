Андрєєва та Сабалєнка розіграють путівку до півфіналу WTA Finals — Interia Sport

Мірра Андрєєва та Аріна Сабалєнка зустрінуться в груповому матчі WTA Finals. Переможниця поєдинку здобуде другу поспіль перемогу на турнірі та гарантує собі вихід до півфіналу. У стартових матчах Сабалєнка у двох сетах обіграла Кароліну Мухову, а Андрєєва перемогла Еліну Світоліну.

Фінал в Індіан-Веллсі

В анонсі матчу WTA нагадала про останню очну зустріч тенісисток — фінал турніру в Індіан-Веллсі у березні 2025 року. Тоді Андрєєва перемогла Сабалєнку в трьох сетах і здобула титул. Як повідомляє Interia Sport, WTA також звернула увагу, що в матчі проти Світоліної Андрєєва не дозволила суперниці зробити жодного брейку.

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Турнірна ситуація

Попри перемогу Андрєєвої в їхній останній зустрічі, у п’яти попередніх матчах між тенісистками вона чотири рази поступалася Сабалєнці. Перед їхнім поєдинком у цій самій групі мають зіграти Світоліна та Мухова. Тенісистка, яка програє цю зустріч, втратить шанси на півфінал, тоді як переможена в матчі Сабалєнки з Андрєєвою ще зберігатиме можливість вийти далі.

Першою учасницею півфіналу WTA Finals стала Лінда Носкова. Вона перемогла Марту Костюк, а в наступному матчі віддала Коко Гофф лише шість геймів.

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