Мирра Андреева и Арина Соболенко встретятся в групповом матче WTA Finals. Победительница поединка одержит вторую подряд победу на турнире и гарантирует себе выход в полуфинал. В стартовых матчах Соболенко в двух сетах обыграла Каролину Мухову, а Андреева победила Элину Свитолину.

Финал в Индиан-Уэллсе

В анонсе матча WTA напомнила о последней очной встрече теннисисток — финале турнира в Индиан-Уэллсе в марте 2025 года. Тогда Андреева победила Соболенко в трёх сетах и завоевала титул. Как сообщает Interia Sport, WTA также обратила внимание, что в матче против Свитолиной Андреева не позволила сопернице сделать ни одного брейка.

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Турнирная ситуация

Несмотря на победу Андреевой в их последней встрече, в пяти предыдущих матчах между теннисистками она четыре раза уступила Соболенко. Перед их поединком в этой же группе должны сыграть Свитолина и Мухова. Теннисистка, которая проиграет эту встречу, потеряет шансы на полуфинал, тогда как проигравшая в матче Соболенко с Андреевой всё ещё сохранит возможность выйти дальше.

Первой участницей полуфинала WTA Finals стала Линда Носкова. Она победила Марту Костюк, а в следующем матче отдала Коко Гауфф лишь шесть геймов.

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