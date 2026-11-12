Ministrowie spraw zagranicznych państw G7 po spotkaniu w Paryżu we Francji oświadczyli, że coraz bardziej stanowcze działania Chin na wodach na wschód od Tajwanu stanowią zagrożenie dla stabilności regionalnej, wolności żeglugi i bezpieczeństwa żeglugi międzynarodowej. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na wspólną deklarację opublikowaną późno w środę.

Stanowisko państw G7

W oświadczeniu ministrowie podkreślili znaczenie zachowania pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej. Potwierdzili również sprzeciw wobec wszelkich jednostronnych prób zmiany obecnego status quo, w tym przy użyciu siły, przymusu lub gróźb.

Pekin uważa Tajwan za swoje terytorium, podczas gdy Tajwan odrzuca chińskie roszczenia do suwerenności nad wyspą. Od czerwca Chiny zwiększyły aktywność w pobliżu wschodniego wybrzeża Tajwanu, w tym prowadzą regularne patrole straży przybrzeżnej.

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Obawy Tajwanu

Tajwańscy urzędnicy uważają, że Chiny ćwiczą możliwą blokadę morską wyspy, wykorzystując jednocześnie zasoby wojskowe, paramilitarne i cywilne. Po ostatnim patrolu chińskiej straży przybrzeżnej w pobliżu wschodniego wybrzeża w ubiegłym miesiącu Tajwan oświadczył, że Chiny ścigają statki i próbują narzucić wymyśloną jurysdykcję.

W Tajpej obszar w pobliżu wschodniego wybrzeża uważa się za ważny dla tras zaopatrzenia od sojuszników w przypadku blokady lub konfliktu. Wcześniej zaniepokojenie działaniami Chin w tym rejonie wyrażały USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy.

Minister obrony Tajwanu Wellington Koo poinformował również, że Chiny prowadzą na zachodnim Pacyfiku ćwiczenia ograniczania dostępu do obszaru z udziałem jednego lotniskowca i innych formacji marynarki wojennej. Chiny nie zrezygnowały z możliwości użycia siły w celu ustanowienia kontroli nad Tajwanem, choć twierdzą, że preferują pokojowe zjednoczenie.

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