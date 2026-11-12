Министры иностранных дел стран G7 после встречи в Париже, Франция, заявили, что все более настойчивые действия Китая в водах к востоку от Тайваня представляют угрозу региональной стабильности, свободе судоходства и безопасности международного судоходства. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на совместную декларацию, обнародованную поздно в среду.

Позиция стран G7

В заявлении министры подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Они также подтвердили несогласие с любыми односторонними попытками изменить существующий статус-кво, в том числе с применением силы, принуждения или угроз.

Пекин считает Тайвань своей территорией, тогда как Тайвань отвергает претензии Китая на суверенитет над островом. С июня Китай усилил активность возле восточного побережья Тайваня, в частности проводит регулярные патрули береговой охраны.

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Опасения Тайваня

Тайваньские чиновники считают, что Китай отрабатывает возможную морскую блокаду острова, одновременно используя военные, военизированные и гражданские ресурсы. После последнего патрулирования китайской береговой охраны возле восточного побережья в прошлом месяце Тайвань заявил, что Китай преследует суда и пытается навязать вымышленную юрисдикцию.

В Тайбэе район возле восточного побережья считают важным для маршрутов снабжения от союзников в случае блокады или конфликта. Ранее обеспокоенность действиями Китая в этом районе выражали США, Великобритания, Франция и Германия.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку также сообщил, что Китай проводит в западной части Тихого океана учения по ограничению доступа в район с участием одного авианосца и других военно-морских формирований. Китай не отказывался от возможности применения силы для установления контроля над Тайванем, хотя заявляет, что предпочитает мирное объединение.

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