Глави МЗС G7 заявили про загрозу від дій Китаю біля Тайваню — Jerusalem Post

Міністри закордонних справ країн G7 після зустрічі в Парижі, Франція, заявили, що дедалі наполегливіші дії Китаю у водах на схід від Тайваню становлять загрозу регіональній стабільності, свободі судноплавства та безпеці міжнародного судноплавства. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на спільну декларацію, оприлюднену пізно в середу.

Позиція країн G7

У заяві міністри наголосили на важливості збереження миру та стабільності в Тайванській протоці. Вони також підтвердили незгоду з будь-якими односторонніми спробами змінити чинний статус-кво, зокрема із застосуванням сили, примусу або погрозами.

Пекін вважає Тайвань своєю територією, тоді як Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет над островом. Від червня Китай посилив активність біля східного узбережжя Тайваню, зокрема проводить регулярні патрулювання берегової охорони.

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Побоювання Тайваню

Тайванські посадовці вважають, що Китай відпрацьовує можливу морську блокаду острова, використовуючи одночасно військові, воєнізовані та цивільні ресурси. Після останнього патрулювання китайської берегової охорони біля східного узбережжя минулого місяця Тайвань заявив, що Китай переслідує судна та намагається нав'язати вигадану юрисдикцію.

У Тайбеї район біля східного узбережжя вважають важливим для маршрутів постачання від союзників у разі блокади або конфлікту. Раніше занепокоєння діями Китаю в цьому районі висловлювали США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку також повідомив, що Китай проводить у західній частині Тихого океану навчання з обмеження доступу до району за участю одного авіаносця та інших військово-морських формувань. Китай не відмовлявся від можливості застосування сили для встановлення контролю над Тайванем, хоча заявляє, що віддає перевагу мирному об'єднанню.

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