七国集团（G7）成员国外长在法国巴黎举行会晤后表示，中国在台湾以东水域日益强势的行动对地区稳定、航行自由和国际航运安全构成威胁。《耶路撒冷邮报》援引周三深夜发布的联合声明报道了这一消息。

G7国家的立场

声明中，外长们强调维护台湾海峡和平与稳定的重要性。他们还重申反对任何单方面改变现有现状的企图，包括使用武力、胁迫或威胁。

北京认为台湾是其领土，而台湾拒绝中国对该岛主权的主张。自6月以来，中国加大了在台湾东海岸附近的活动，包括定期开展海警巡逻。

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台湾的担忧

台湾官员认为，中国正在演练可能对该岛实施海上封锁，同时动用军事、准军事和民用资源。在中国海警上个月最近一次于东海岸附近巡逻后，台湾表示，中国正在追逐船只，并试图强加虚构的管辖权。

台北方面认为，东海岸附近区域对于在发生封锁或冲突时来自盟友的补给路线十分重要。美国、英国、法国和德国此前曾对中国在该地区的行动表示担忧。

台湾国防部长顾立雄还表示，中国正在西太平洋开展区域拒止演习，有一艘航空母舰及其他海军编队参与。中国尚未放弃使用武力控制台湾的可能性，尽管其表示更倾向于和平统一。

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