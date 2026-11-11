W Niemczech policja przeprowadziła przeszukania w kilku miastach krajów związkowych Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia w ramach śledztwa w sprawie Kollektiv Zwickau. Według Der Spiegel, śledztwo dotyczy 20 podejrzanych w wieku od 18 do 36 lat.

Przeszukania w siedmiu miastach

Funkcjonariusze przeszukali mieszkania w Zwickau, Glauchau, Mittweidzie, Schwarzenbergu, Lipsku, Meuselwitz i Halle nad Soławą. Podczas czynności śledczych zabezpieczono głównie urządzenia techniczne i materiały propagandowe.

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Wersja śledczych

Według Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii 20 osób podejrzewa się o utworzenie związku przestępczego w środowisku lewicowo-ekstremistycznym. Śledczy uważają, że w 2022 roku podejrzani zjednoczyli się w Zwickau w politycznej grupie komunistycznej pod nazwą Kollektiv Zwickau.

Według wersji organów ścigania uczestnicy mieli rzekomo uzgodnić przeciwdziałanie skrajnie prawicowym i mizantropijnym strukturom na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. Śledztwo zakłada, że aby osiągnąć te cele, mogli uciekać się do przestępstw, w tym do spowodowania uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia mienia. Śledztwo prowadzą Prokuratura w Dreźnie oraz Policyjne Centrum Zwalczania Terroryzmu i Ekstremizmu Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii. W ubiegłym tygodniu w związku z tą sprawą przeprowadzono również liczne przeszukania w kilku krajach związkowych.

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