CITES zniosła sankcje handlowe wobec Laosu — Mongabay

Stały Komitet Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) zniósł sankcje handlowe wobec Laosu, wprowadzone w 2023 roku. Decyzja podjęta 4 listopada w Genewie pozwala krajowi ponownie handlować gatunkami z list CITES bez specjalnych ograniczeń, jednak Laos nadal będzie monitorowany pod kątem spełniania wymogów konwencji, informuje Mongabay.

Sankcje zastosowano z powodu niezdolności Laosu do przeciwdziałania sieciom przestępczym handlującym nielegalnymi produktami pochodzącymi od dzikich zwierząt, a także problemów z regulowaniem ferm pozyskujących żółć niedźwiedzią oraz ferm tygrysów. CITES oświadczył, że kraj osiągnął „znaczący postęp” w rozwiązywaniu tych kwestii.

Monitoring i działania organów ścigania

Dyrektor generalny Departamentu Leśnictwa Laosu Somvang Phimmavong powiedział, że dla trwałego postępu potrzebne są dalsze dochodzenia, postępowania karne, ograniczanie popytu oraz skuteczny nadzór nad obiektami przetrzymywania dzikich zwierząt.

Wspólne śledztwo Mongabay i organizacji pozarządowej GI-TOC w 2025 roku wykryło 35 punktów nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami w Wientianie i Luang Prabang. Chińskim turystom sprzedawano tam między innymi kość słoniową, rogi nosorożców i łuski pangolinów. Według źródeł redakcji większość takich sklepów później zaprzestała działalności, a w sierpniu 2026 roku działało sześć lub siedem punktów.

Phimmavong poinformował, że władze skontrolowały 25 sklepów, nakazały zamknięcie sześciu z nich i zatrzymały 27 cudzoziemców. W rocznym raporcie Laosu dla CITES odnotowano 13 konfiskat w okresie od grudnia 2024 roku do czerwca 2026 roku, a także konfiskatę ponad 1755 kilogramów kości słoniowej w prowincji Bolikhamxay w sierpniu.

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Warunki eksportu makaków

CITES ustanowił odrębne zabezpieczenia dla handlu makakami długoogonowymi wykorzystywanymi w badaniach biomedycznych. Przed wznowieniem eksportu żywych makaków hodowanych w niewoli Laos musi wprowadzić roczne limity dla trzech zarejestrowanych ośrodków hodowlanych, wiarygodną indywidualną identyfikację i możliwość śledzenia zwierząt, uzgadnianie danych ewidencyjnych, kontrolę przedeksportową oraz przestrzeganie zasad transportu.

Według Phimmavonga zniesienie sankcji samo w sobie nie przyznaje żadnej firmie zezwoleń eksportowych. Każdy wniosek musi potwierdzać legalne pochodzenie zwierząt, ich hodowlę w niewoli oraz spełnienie nowych zabezpieczeń.

Zastrzeżenia obrońców przyrody

Część obrońców przyrody uznała decyzję za przedwczesną. Przedstawicielka Environmental Investigation Agency Debbie Banks powiedziała, że Laos musi przejść od zatrzymań i konfiskat do ścigania firm i osób stojących na czele sieci nielegalnego handlu. Inni eksperci podkreślili, że sprawdzianem rzeczywistego zaangażowania w reformy będzie pociągnięcie do odpowiedzialności wysoko postawionych uczestników takich sieci.

Obrońcy przyrody kwestionują również ocenę Narodowego Uniwersytetu Laosu, według której w kraju żyje 30 586 makaków długoogonowych. Według danych terenowych, na które powoływał się szef ds. polityki Born Free Mark Jones, gatunku nie wykrywa się w wielu siedliskach, a w kraju może pozostawać zaledwie kilkaset osobników.

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