CITES取消对老挝的贸易制裁——Mongabay

《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）常设委员会取消了2023年对老挝实施的贸易制裁。该决定于11月4日在日内瓦通过，允许该国再次不受特别限制地交易CITES名录中的物种，但老挝仍将因履行公约要求的情况而受到监督，Mongabay报道。

实施制裁的原因是老挝未能打击贩运非法野生动物制品的犯罪网络，以及在监管熊胆养殖场和老虎养殖场方面存在问题。CITES表示，该国在解决这些问题上取得了“重大进展”。

监督与执法行动

老挝林业部总司长松旺·蓬玛冯表示，要实现持续进展，仍需要进一步开展调查、司法追诉、减少需求，并对野生动物饲养设施进行有效监管。

Mongabay与非政府组织GI-TOC于2025年联合调查发现，万象和琅勃拉邦有35处非法野生动物贸易点。当地向中国游客出售象牙、犀牛角和穿山甲鳞片等物品。据该媒体消息人士称，此后大多数此类商店停止营业，截至2026年8月，仍有六或七处点位在运营。

蓬玛冯表示，当局检查了25家商店，责令其中6家关闭，并拘留了27名外国人。老挝提交给CITES的年度报告记录了从2024年12月至2026年6月期间的13次查获行动，以及8月在博利坎赛省查获超过1755公斤象牙。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

出口猕猴的条件

CITES还为用于生物医学研究的食蟹猕猴贸易制定了单独的保障措施。在恢复出口人工繁育的活体猕猴之前，老挝必须为三家注册繁育机构设定年度配额，建立可靠的个体识别和动物可追溯制度、核对登记数据、进行出口前检查，并遵守运输规定。

蓬玛冯表示，取消制裁本身并不向任何公司授予出口许可。每份申请都必须证明动物来源合法、属于人工繁育，并符合新的保障措施。

自然保护人士的警告

一些自然保护人士称，该决定为时过早。环境调查署代表黛比·班克斯表示，老挝必须从逮捕和查获转向起诉领导非法贸易网络的公司和个人。其他专家强调，追究这些网络中高层参与者的责任，将检验该国对改革的真正承诺。

自然保护人士还质疑老挝国立大学的评估，该评估称该国有30,586只食蟹猕猴。根据Born Free政策负责人马克·琼斯援引的野外数据，在许多栖息地未发现该物种，该国可能只剩下数百只个体。

关注我们在