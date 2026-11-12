Mongabay：厄尔尼诺或使另4900万人面临饥饿

联合国预测，2026至2027年的厄尔尼诺现象已在影响包括印度尼西亚小农户在内的人群，并可能使另4900万人陷入严重饥饿。根据这一预测，非洲南部和中美洲可能受灾最严重，那里高温、干旱和暴雨威胁着收成。

据Mongabay报道，风险涉及大米、玉米、可可、咖啡和棕榈油的供应。在印度尼西亚，棕榈油供应商已报告因与厄尔尼诺相关的长期干旱而遭受损失。在苏丹，降雨延迟增加了大范围饥饿的风险；危地马拉农民则报告，自给收成大幅减少。

萨尔瓦多、洪都拉斯和巴拿马政府已因厄尔尼诺宣布进入紧急状态。玻利维亚和秘鲁也作出了类似决定。专家指出，小型农场尤其脆弱，因为气候风险直接发生在农场，而资金和技术资源主要集中在供应链的更下游环节。

非洲和哥伦比亚的作物损失

此前2023至2024年的厄尔尼诺在非洲南部引发长期干旱，并冲击了玉米生产。在赞比亚，干旱使产量减少约176万吨，其后果影响了超过100万个农户家庭。国际水管理研究所顾问阿格雷·瓦马佩萨表示，该国减产幅度超过40%。

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哥伦比亚Solidaridad咖啡项目负责人卡洛斯·伊萨萨回顾称，在1997至1998年厄尔尼诺期间，该国咖啡产区的单产降至60%。他说，2015至2016年的厄尔尼诺使哥伦比亚咖啡收成减少约一半。他的团队开展的调查显示，今年的损失为20%至30%，未来几个月情况可能恶化。

健康风险与支持需求

专家还警告，农民及其家人面临健康风险：在危险高温下长时间工作、获得清洁饮用水的机会有限，以及包括疟疾和登革热在内的传染病传播。报道援引联合国儿童基金会的研究称，极端天气造成的经济损失可能加剧儿童从事童工的脆弱性。

为减少损失，专家建议完善早期预警系统，支持种植耐旱作物，使农民收入多样化，并投资灌溉和雨水收集。对于咖啡和可可，可能的解决方案包括农林业，尤其是种植耐受性强的树木为种植园遮阴。

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