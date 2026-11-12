El Niño może spowodować głód u kolejnych 49 mln ludzi — Mongabay

El Niño z lat 2026–2027, które już wpływa między innymi na drobnych rolników w Indonezji, może spowodować dotkliwy głód u kolejnych 49 milionów ludzi — prognozuje ONZ. Według tej prognozy najbardziej mogą ucierpieć południowa Afryka i Ameryka Środkowa, gdzie upały, susza i ulewne deszcze zagrażają zbiorom.

Jak informuje Mongabay, zagrożenia dotyczą dostaw ryżu, kukurydzy, kakao, kawy i oleju palmowego. W Indonezji dostawcy oleju palmowego już zgłaszają straty z powodu przedłużającej się suszy związanej z El Niño. W Sudanie opóźnienie opadów zwiększa ryzyko głodu na szeroką skalę, a rolnicy w Gwatemali zgłaszają gwałtowny spadek zbiorów na własne potrzeby.

Rządy Salwadoru, Hondurasu i Panamy ogłosiły stan wyjątkowy z powodu El Niño. Podobne decyzje podjęły także Boliwia i Peru. Eksperci zaznaczają, że małe gospodarstwa są szczególnie narażone, ponieważ ryzyko klimatyczne pojawia się bezpośrednio w gospodarstwach, podczas gdy zasoby finansowe i techniczne są skoncentrowane głównie w dalszych ogniwach łańcuchów dostaw.

Straty w zbiorach w Afryce i Kolumbii

Poprzednie El Niño z lat 2023–2024 spowodowało długotrwałą suszę w południowej Afryce i uderzyło w produkcję kukurydzy. W Zambii susza zmniejszyła produkcję o około 1,76 mln ton, a jej skutki dotknęły ponad milion gospodarstw rolnych. Według Agreya Wamapesy, konsultanta Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Zasobami Wodnymi, nieurodzaj w kraju przekroczył 40%.

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Szef programu kawowego Solidaridad w Kolumbii Carlos Isaza przypomniał, że podczas El Niño w latach 1997–1998 wydajność w regionach kawowych kraju spadała do 60%. Według niego El Niño z lat 2015–2016 zmniejszyło zbiory kawy w Kolumbii o około połowę. Badania ankietowe jego zespołu wskazują na straty na poziomie 20–30% w tym roku, przy czym w najbliższych miesiącach sytuacja może się pogorszyć.

Zagrożenia dla zdrowia i potrzeba wsparcia

Eksperci ostrzegają także przed zagrożeniami dla zdrowia rolników i ich rodzin: długotrwałą pracą w niebezpiecznym upale, ograniczonym dostępem do czystej wody pitnej oraz rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, w tym malarii i dengi. Straty gospodarcze spowodowane ekstremalną pogodą mogą zwiększać podatność dzieci na pracę dzieci, podano w materiale, powołując się na badania UNICEF.

Aby zmniejszyć straty, specjaliści proponują ulepszanie systemów wczesnego ostrzegania, wspieranie upraw odpornych na suszę, dywersyfikację dochodów rolników oraz inwestowanie w nawadnianie i zbieranie wody deszczowej. W przypadku kawy i kakao wśród możliwych rozwiązań wymienia się agroleśnictwo, w tym sadzenie odpornych drzew zapewniających cień plantacjom.

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