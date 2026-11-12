Эль-Ниньо может вызвать голод еще у 49 млн человек — Mongabay

Эль-Ниньо 2026–2027 годов, которое уже влияет, в частности, на мелких фермеров в Индонезии, может вызвать острый голод еще у 49 миллионов человек, прогнозирует ООН. Согласно этому прогнозу, сильнее всего могут пострадать юг Африки и Центральная Америка, где жара, засуха и ливни угрожают урожаям.

Как сообщает Mongabay, риски касаются поставок риса, кукурузы, какао, кофе и пальмового масла. В Индонезии поставщики пальмового масла уже сообщают об убытках из-за продолжительной засухи, связанной с Эль-Ниньо. В Судане задержка дождей повышает риск масштабного голода, а фермеры Гватемалы сообщают о резком сокращении урожаев для собственного потребления.

Правительства Сальвадора, Гондураса и Панамы объявили чрезвычайное положение из-за Эль-Ниньо. Аналогичные решения также приняли Боливия и Перу. Эксперты отмечают, что мелкие хозяйства особенно уязвимы, поскольку климатические риски возникают непосредственно на фермах, тогда как финансовые и технические ресурсы преимущественно сосредоточены дальше по цепочкам поставок.

Потери урожаев в Африке и Колумбии

Предыдущее Эль-Ниньо 2023–2024 годов вызвало продолжительную засуху на юге Африки и ударило по производству кукурузы. В Замбии из-за засухи производство сократилось примерно на 1,76 миллиона тонн, а ее последствия затронули более миллиона фермерских домохозяйств. По словам консультанта Международного института управления водными ресурсами Агрея Вамапесы, неурожай в стране превысил 40%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Руководитель кофейной программы Solidaridad в Колумбии Карлос Исаса напомнил, что во время Эль-Ниньо 1997–1998 годов урожайность в кофейных регионах страны снижалась до 60%. По его словам, Эль-Ниньо 2015–2016 годов сократило урожай кофе в Колумбии примерно наполовину. Опросы его команды свидетельствуют о потерях на уровне 20–30% в этом году, при этом в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться.

Риски для здоровья и необходимость поддержки

Эксперты также предупреждают о рисках для здоровья фермеров и их семей: продолжительной работе в условиях опасной жары, ограниченном доступе к чистой питьевой воде и распространении инфекционных заболеваний, в частности малярии и денге. Экономические потери от экстремальной погоды могут усиливать уязвимость детей к детскому труду, говорится в материале со ссылкой на исследование ЮНИСЕФ.

Для уменьшения ущерба специалисты предлагают совершенствовать системы раннего предупреждения, поддерживать выращивание засухоустойчивых культур, диверсифицировать доходы фермеров, инвестировать в орошение и сбор дождевой воды. Для кофе и какао среди возможных решений называют агролесоводство, в частности высадку устойчивых деревьев для затенения плантаций.

Читай нас в