CITES отменила торговые санкции против Лаоса — Mongabay

Постоянный комитет Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), отменил торговые санкции против Лаоса, введенные в 2023 году. Решение, принятое 4 ноября в Женеве, позволяет стране вновь торговать видами из списков CITES без специальных ограничений, однако Лаос останется под мониторингом в отношении выполнения требований конвенции, сообщает Mongabay.

Санкции были введены из-за неспособности Лаоса противодействовать преступным сетям, торговавшим незаконной продукцией из диких животных, а также из-за проблем с регулированием ферм по получению медвежьей желчи и ферм по содержанию тигров. В CITES заявили, что страна достигла «значительного прогресса» в решении этих вопросов.

Мониторинг и действия правоохранителей

Генеральный директор Департамента лесного хозяйства Лаоса Сомванг Фиммавонг заявил, что для устойчивого прогресса необходимы дальнейшие расследования, судебные преследования, сокращение спроса и действенный надзор за объектами содержания диких животных.

Совместное расследование Mongabay и неправительственной организации GI-TOC в 2025 году выявило 35 точек незаконной торговли дикими животными во Вьентьяне и Луангпрабанге. Китайским туристам там продавали, в частности, слоновую кость, рога носорогов и чешую панголинов. По данным источников издания, впоследствии большинство таких магазинов прекратили работу, а по состоянию на август 2026 года действовали шесть или семь точек.

Фиммавонг сообщил, что власти проверили 25 магазинов, приказали закрыть шесть из них и задержали 27 иностранцев. В ежегодном отчете Лаоса для CITES указаны 13 изъятий в период с декабря 2024 года по июнь 2026 года, а также изъятие более 1755 килограммов слоновой кости в провинции Боликхамсай в августе.

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Условия для экспорта макак

Отдельные меры предосторожности CITES установила для торговли длиннохвостыми макаками, которых используют в биомедицинских исследованиях. Перед возобновлением экспорта живых макак, выращенных в неволе, Лаос должен ввести годовые квоты для трех зарегистрированных питомников, надежную индивидуальную идентификацию и прослеживаемость животных, сверку учетных данных, предэкспортную проверку и соблюдение правил транспортировки.

По словам Фиммавонга, отмена санкций сама по себе не предоставляет экспортных разрешений ни одной компании. Каждая заявка должна подтвердить законное происхождение животных, их разведение в неволе и выполнение новых гарантий.

Предостережения природоохранников

Часть природоохранников назвала решение преждевременным. Представительница Environmental Investigation Agency Дебби Бэнкс заявила, что Лаос должен перейти от задержаний и изъятий к преследованию компаний и людей, стоящих во главе сетей незаконной торговли. Другие специалисты подчеркнули, что проверкой реальной приверженности реформам станет привлечение к ответственности высокопоставленных участников таких сетей.

Также природоохранники ставят под сомнение оценку Национального университета Лаоса, согласно которой в стране насчитывается 30 586 длиннохвостых макак. По полевым данным, на которые ссылался руководитель политического направления Born Free Марк Джонс, этот вид не выявляют во многих местах обитания, а в стране могут оставаться лишь несколько сотен особей.

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