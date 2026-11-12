Экс-гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США до Дня благодарения. Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст сообщил об этом в четверг, передаёт TechCrunch со ссылкой на Bloomberg и NBC News.

Письмо от трёх комитетов

По данным издания, Хуанг согласился выступить в среду после того, как несколько влиятельных законодателей пригрозили вызвать его повесткой. 4 ноября республиканцы Брайан Маст, Джон Муленар и Рик Кроуфорд направили ему письмо с просьбой явиться перед их комитетами.

Муленар возглавляет специальный комитет Палаты представителей по вопросам Коммунистической партии Китая, Маст — комитет по иностранным делам, а Кроуфорд — комитет по разведке.

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Вопросы экспортного контроля

Маст заявил журналистам, что у него есть разногласия с Хуангом по поводу экспортного контроля, при этом назвав Nvidia важной для США компанией. По его словам, к Хуангу есть серьёзные вопросы.

Показания состоятся за закрытыми дверями. Маст ожидает, что брифинг запишут на видео и расшифруют.

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