Były dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang zgodził się złożyć zeznania przed Kongresem USA do Święta Dziękczynienia. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast poinformował o tym w czwartek, donosi TechCrunch, powołując się na Bloomberg i NBC News.

List od trzech komisji

Według publikacji Huang zgodził się stawić w środę, po tym jak kilku wpływowych ustawodawców zagroziło wezwaniem go w trybie nakazu sądowego. 4 listopada republikanie Brian Mast, John Moolenaar i Rick Crawford wysłali do niego list z prośbą o stawienie się przed ich komisjami.

Moolenaar przewodniczy Specjalnej Komisji Izby Reprezentantów ds. Komunistycznej Partii Chin, Mast — Komisji Spraw Zagranicznych, a Crawford — Komisji Wywiadu.

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Pytania dotyczące kontroli eksportu

Mast powiedział dziennikarzom, że ma rozbieżności z Huangiem w kwestii kontroli eksportu, jednocześnie nazywając Nvidię ważną dla USA firmą. Jak zaznaczył, wobec Huanga są poważne pytania.

Zeznania odbędą się za zamkniętymi drzwiami. Mast oczekuje, że briefing zostanie nagrany na wideo i spisany.

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