W Teheranie administracja prezydenta Masuda Pezeszkiana przygotowuje scenariusz budżetowy na wypadek spadku dochodów Iranu z ropy do zera z powodu sankcji i blokady morskiej. Poinformowała o tym Al Jazeera, powołując się na Mohammada Ghasemiego, zastępcę ds. koordynacji planowania i budżetu w Irańskiej Organizacji Planowania i Budżetu.

W dyrektywie budżetowej z 3 listopada rząd przewidział dwa warianty rozwoju wydarzeń. Pierwszy zakłada utrzymanie sankcji, blokady morskiej i obecnych warunków regionalnych. Drugi opiera się na złagodzeniu ograniczeń finansowych i handlowych, w tym znacznym lub całkowitym zniesieniu blokady.

Spadek eksportu ropy

Według amerykańskich mediów sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział partnerom z G7, że blokada morska, surowe sankcje i ograniczenia na lądowych granicach Iranu mogą trwać bez określonego terminu. Później oświadczył, że irańska gospodarka „nadal się rozpada”, i prognozował pogorszenie sytuacji w ciągu jednego do trzech miesięcy.

Amerykańskie wojsko twierdzi, że podczas blokady przekierowało 147 statków i unieruchomiło pięć, a także zniszczyło 10 irańskich tankowców naftowych powiązanych z flotą cieni Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Departament Skarbu USA oświadczył, że od 25 sierpnia Iran nie załadowywał ropy na statki.

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Pod koniec października firma analityczna Kpler oszacowała, że wydobycie ropy w Iranie w poprzednich miesiącach spadło poniżej 2 mln baryłek dziennie. W styczniu kraj wydobywał 3,45 mln baryłek ropy naftowej dziennie, a w lutym — 3,59 mln. Kpler oczekiwał również, że wpływy ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu mogą wyczerpać się około połowy grudnia z powodu opóźnień płatności ze strony chińskich nabywców.

Ryzyka dla budżetu i ludności

Ropa stanowiła około jedną trzecią planowanego finansowania państwowego w propozycji budżetowej Iranu na lata 2026–2027. Ekonomista Isaac Saidian zauważył, że gwałtowny spadek dochodów z ropy utrudni finansowanie bieżących wydatków, wypłatę wynagrodzeń i emerytur, zapewnienie podstawowych towarów oraz utrzymanie wartości krajowej waluty.

Według Irańskiego Centrum Statystycznego roczna inflacja w miesiącu irańskiego kalendarza, który zakończył się 22 października, osiągnęła niemal 89%. Rząd planuje skoncentrować się na dyscyplinie budżetowej, wsparciu gospodarstw domowych i zaostrzeniu kontroli nad bankami, a także kontynuować wydawanie elektronicznych kuponów żywnościowych.

Saidian uważa, że władze mogą zrewidować wydatki publiczne, ulgi podatkowe i walkę z uchylaniem się od opodatkowania, a także sięgnąć po emisję obligacji i sprzedaż części nieobowiązkowych aktywów państwowych. Jednocześnie ostrzegł, że ograniczenie wydatków na wynagrodzenia, emerytury lub wsparcie społeczne pogłębi ubóstwo.

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