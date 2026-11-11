Firma Anduril Industries ogłosiła udaną demonstrację satelitarnego sensora dalekiej podczerwieni, przeznaczonego do śledzenia innych statków kosmicznych w cieniu Ziemi. Jak podaje Ars Technica, urządzenie zainstalowano na satelicie Anduril-216, wystrzelonym w lipcu w ramach misji wspólnego startu SpaceX.

Anduril-216 działa na wysokości około 590 km nad Ziemią i około jedną trzecią każdego okrążenia spędza w ciemności. Oprócz sensora podczerwieni na pokładzie aparatu umieszczono moduł obliczeniowy i system zarządzania zasilaniem, które firma testuje na potrzeby przyszłych misji.

Śledzenie w cieniu Ziemi

Sensor podczerwieni wykrywa sygnatury termiczne statków kosmicznych nawet w okresach zaćmienia, gdy satelity nie są oświetlane przez Słońce. Według starszego wiceprezesa Anduril ds. inżynierii Gokula Subramaniana sensor ma szeroki zakres dynamiczny i rzadko podlega ograniczeniom ze strony Słońca.

Amerykańskie wojsko i komercyjni dostawcy danych wykorzystują naziemne i kosmiczne radary oraz systemy optyczne do monitorowania ruchu satelitów. Jednak widzialne sensory optyczne mają ograniczenia, gdy obiekty przelatują przez cień Ziemi: w tym czasie systemy obserwacyjne mogą tymczasowo stracić je z pola widzenia, zwłaszcza jeśli aparat wykonuje manewr.

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Przetwarzanie danych na pokładzie

Wiceprezes i dyrektor generalny systemów orbitalnych Anduril Adam Turn oświadczył, że nowy sensor ma pomóc wypełnić tę lukę. Moduł obliczeniowy na Anduril-216 potrafi łączyć dane z różnych sensorów, w tym kamer podczerwonych i widzialnych, oraz samodzielnie tworzyć rozwiązania do śledzenia bez ingerencji lub analizy z Ziemi.

Firma opublikowała wykonany przez urządzenie na Anduril-216 obraz Księżyca w podczerwieni nad horyzontem Ziemi. Według Turna sensor może uzyskiwać zarówno zdjęcia, na których obiektu nie da się rozróżnić pod względem szczegółów, jak i obrazy szczegółowe. Potencjalnie może to umożliwić oglądanie innych satelitów pod warunkiem dostatecznego zbliżenia.

Obecnie Anduril optymalizuje system dla niskiej orbity okołoziemskiej, ale dopuszcza jego wykorzystanie na innych orbitach i w przestrzeni okołoksiężycowej. Platformę dla Anduril-216 zbudował startup Apex Space. Anduril nie planuje uruchamiać własnej produkcji satelitów, lecz zamierza kupować platformy od zewnętrznych producentów i integrować z nimi swoje moduły sensorowe oraz obliczeniowe. Firma koncentruje się na zbieraniu danych o sytuacji w przestrzeni kosmicznej na sprzedaż amerykańskiemu wojsku, a nie na sprzedaży gotowych systemów satelitarnych rządowi.

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