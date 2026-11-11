Anduril Industries宣布成功演示了一种远红外卫星传感器，该传感器旨在追踪处于地球阴影中的其他航天器。正如Ars Technica报道，该设备被安装在Anduril-216卫星上，该卫星于7月作为SpaceX拼车发射任务的一部分升空。

Anduril-216运行在距地球约590公里的高度，每次绕行约有三分之一时间处于黑暗中。除红外传感器外，该航天器还搭载了计算模块和电源管理系统，公司正在为未来任务测试这些设备。

在地球阴影中追踪

红外传感器即使在卫星未被太阳照亮的食期，也能探测到航天器的热特征。据Anduril工程高级副总裁戈库尔·苏布拉马尼安称，该传感器具有宽动态范围，且很少受到太阳的限制。

美国军方和商业数据供应商使用地面及天基雷达和光学系统监控卫星运动。然而，当物体飞入地球阴影时，可见光光学传感器存在局限性：在此期间，观测系统可能暂时失去对它们的视线，尤其是在航天器进行机动时。

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在轨数据处理

Anduril轨道系统副总裁兼总经理亚当·特恩表示，新传感器应有助于弥补这一缺口。Anduril-216上的计算模块能够融合不同传感器的数据，包括红外和可见光相机的数据，并可在无需地面干预或分析的情况下自主生成追踪方案。

该公司发布了一张由Anduril-216上的设备拍摄的地球地平线上方月球的红外图像。特恩称，该传感器既能获取无法分辨物体细节的图像，也能获取细节丰富的图像。这可能使其能够在足够接近的情况下检查其他卫星。

Anduril目前正针对低地球轨道优化该系统，但也考虑将其用于其他轨道和地月空间。Anduril-216的平台由初创公司Apex Space制造。Anduril不计划建立自己的卫星生产业务，而是打算购买第三方制造商的平台，并将其传感器和计算模块集成其中。该公司专注于收集太空态势感知数据并出售给美国军方，而非向政府销售现成的卫星系统。

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