Компания Anduril Industries объявила об успешной демонстрации спутникового датчика дальнего инфракрасного диапазона, предназначенного для отслеживания других космических аппаратов в тени Земли. Как сообщает Ars Technica, прибор установили на спутнике Anduril-216, который запустили в июле в рамках миссии совместного запуска SpaceX.

Anduril-216 работает на высоте около 590 км над Землей и примерно треть каждого витка проводит в темноте. Помимо инфракрасного датчика, на борту аппарата разместили вычислительный модуль и систему управления питанием, которые компания испытывает для будущих миссий.

Отслеживание в тени Земли

Инфракрасный датчик обнаруживает тепловые сигнатуры космических аппаратов даже в периоды затмения, когда спутники не освещаются Солнцем. По словам старшего вице-президента Anduril по инженерии Гокула Субраманиана, датчик имеет широкий динамический диапазон и редко испытывает ограничения из-за Солнца.

Военные США и коммерческие поставщики данных используют наземные и космические радары и оптические системы для контроля движения спутников. Однако видимые оптические датчики имеют ограничения, когда объекты пролетают в тени Земли: в это время системы наблюдения могут временно потерять их из поля зрения, в частности если аппарат выполняет маневр.

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Обработка данных на борту

Вице-президент и генеральный менеджер орбитальных систем Anduril Адам Терн заявил, что новый датчик должен помочь закрыть этот пробел. Вычислительный модуль на Anduril-216 способен объединять данные различных датчиков, включая инфракрасные и видимые камеры, и самостоятельно формировать решения для отслеживания без вмешательства или анализа с Земли.

Компания опубликовала инфракрасное изображение Луны над горизонтом Земли, сделанное прибором на Anduril-216. По словам Терна, датчик может получать как снимки, на которых объект не различается по деталям, так и детализированные изображения. Это потенциально может позволить осматривать другие спутники при условии достаточного сближения.

Сейчас Anduril оптимизирует систему для низкой околоземной орбиты, но допускает ее использование на других орбитах и в окололунном пространстве. Платформу для Anduril-216 построил стартап Apex Space. Anduril не планирует разворачивать собственное производство спутников, а намерена покупать платформы сторонних производителей и интегрировать в них свои сенсорные и вычислительные модули. Компания сосредоточена на сборе данных о космической обстановке для продажи американским военным, а не на продаже готовых спутниковых систем правительству.

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